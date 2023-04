DE SANTIS A RFV, Gonzalez l'essenza di Viola e Argentina

FirenzeViola.it

Lorenzo De Santis a Radio Firenze Viola

Lorenzo De Santis, procuratore sportivo nonché esperto di calcio argentino, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola: "Il momento della nazionale adesso fa sì che ogni situazione, anche la più irrilevante, venga valutata con molta attenzione. Dall'Argentina ci sono molti giocatori col passaporto italiano che possono far comodo all'Italia, soprattutto in attacco dove la nazionale azzurra è maggiormente in difficoltà".

Cosa pensa di Retegui?

"Penso che sia un giocatore di grande talento, che per la sua giovane età vanta già una media di gol elevata, e che quindi può essere importante non solo per la nazionale di Mancini ma anche per molte squadre italiane, tra cui la Fiorentina".

Che ne pensa di Martinez Quarta?

"È un giocatore che nasce come centrocampista, e ciò gli permette di avere una buona progressione palla al piede. Purtroppo ha avuto nel suo periodo iniziale alla Fiorentina delle difficoltà, però è molto migliorato e secondo me è il difensore più continuo di questa squadra; c'è da dire che nel periodo di crisi dei viola è stato uno dei punti fermi di questa squadra".

Come vede Nico Gonzalez?

"Secondo me è un giocatore forte con tanta qualità, e ora che non avrà più impegni per un po' con la nazionale penso che il suo talento sarà essenziale per questa Fiorentina".

In quanto alla situazione di mercato di Quarta, cosa ne pensa?

"Dipenderà tutto da come si concluderà il percorso della Fiorentina sia in campionato che nelle coppe; sicuramente se la squadra riuscirà a riconfermarsi in Europa sarà più facile trattenere quelli che sono i giocatori più importanti della squadra, tra cui anche Martinez Quarta. Qualora il chino dovesse abbandonare la Fiorentina, la società dovrà provvedere a trovare un valido sostituto".