DAN PETERSON A RFV, Il Milan si allacci le scarpe

Lo storico commentatore televisivo Dan Peterson ha parlato a Radio Firenzeviola nel corso di 'Viola Amore Mio' a due giorni dalla partita contro il Milan: "È difficile vincere, è ancora più difficile rivincere perché diventi la squadra da battere e in più rischi di essere appagato dopo aver vinto uno Scudetto. Il Milan poi sta pagando anche qualche infortunio e la grande vena del Napoli. Pioli ha fatto un lavoro veramente eccezionale, quindi guai a criticarlo e la società gli ha anche rinnovato il contratto. Ma lui è il primo a registrare qualche problema, anche se non usa mai la parola emergenza".

La partita tra Fiorentina e Milan?

"La Fiorentina gode di stima in tutta Italia per la sua storia. Meglio "allacciare bene le scarpe", come dicono in America: la Fiorentina non gioca solo per presenza".

I suoi ricordi a Firenze?

"Quando io allenavo dal '73 all'87 Firenze non era in Serie A di basket, quindi non sono mai venuto con le mie squadre. Poi chiaramente sono venuto da turista. Se un americano sotto i 30 anni vive sei a mesi a Firenze, Roma o Venezia, poi non tornerà mai in America. È un detto abbastanza valido".

Il campionato che si ferma?

"Vediamo se le squadre faranno un po' di pre-mercato o qualche cambio di allenatore. Mi aspetto che il Napoli continui a vincere ovunque".