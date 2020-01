CORVINO A FV, Doveroso esserci: con Narciso...

All'uscita dalla camera ardente di Palazzo Vecchio in memoria di Narciso Parigi, e in compagnia degli ex dirigenti Cognigni e Mencucci, l'ex ds viola Pantaleo Corvino, intercettato da FirenzeViola.it, ha voluto dedicare un saluto commosso al cantante, scomparso ieri all'età di 92 anni: "Sono venuto appositamente a Firenze, se lo meritava. L'ho conosciuto qui, direttamente, ed è sempre stato carino con me, ma soprattutto sono cresciuto con il suo inno, che sentivo cantare a mio padre, tifoso della Fiorentina, ogni volta che si faceva la barba. Era tornato da Firenze, dalla scuola di aeronautica, come tifoso viola, e io sono cresciuto con il suo inno. Mi sembrava giusto dargli un ultimo saluto, in lui ho trovato una persona straordinaria".