CORSI A FV, Zurkowski sarà decisivo per il finale di stagione

Szymon Żurkowski, centrocampista polacco di proprietà della Fiorentina, durante il calciomercato di riparazione ha deciso di trasferirsi in prestito all'Empoli alla ricerca di un maggiore minutaggio. In questi primi mesi, però, il classe '97 in maglia azzurra non è ancora mai sceso in campo nemmeno per un minuto, nonostante il club toscano abbia deciso di consegnargli la numero dieci dalla storica bandiera Francesco Tavano.

Anche a Firenze il polacco era sceso in campo solamente in due occasioni giocando per un totale di appena dieci minuti. Per approfondire l'argomento la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi: "Il caso di Żurkowski è un po' strano e molto particolare. Lui è un giocatore di buon livello ma ancora con noi non ha giocato nemmeno un minuto. È un ragazzo bravo, professionale e forte tecnicamente".

Il giocatore però, che era riuscito ad impressionare tutti con la sua Polonia durante l'Europeo Under 21, potrebbe risultare un'arma in più per l'Empoli nel finale di stagione. A confermarlo è proprio il presidente della società toscana: "Se la Serie B dovesse ripartire dopo questo terribile virus, e credo che ripartirà, Żurkowski potrebbe essere una pedina molto importante e decisiva per queste dieci giornate che restano da giocare". Staremo a vedere quindi quale sarà il futuro del classe '97 ad Empoli.