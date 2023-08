CONTI A FV, Spero Beltran: già avuto argentino con la B

Fonte: dal nostro inviato Ludovico Mauro

Il conduttore televisivio Carlo Conti, presente al Circolo Tennis Italia di Forte dei Marmi per le Olimpiadi del Cuore, ha parlato così a FirenzeViola. Queste le sue parole sull'esordio viola: "Non me l'aspettavo, non così forte. Stiamo con i piedi per terra. Godiamoci questa partenza che è sull'onda del finale della stagione passata".

Chi le è piaciuto? "Kayode molto, ha giocato veramente bene. Ha fatto un bellissimo esordio, gli auguro ogni bene. E' stato bello perché anche Dodo gli ha fatto i complimenti".

Sul mercato: "Abbiamo un presidente con entusiasmo. Anche i vari direttori sanno cosa fare. L'allenatore ha dato delle buone indicazioni. Se dovesse andare via Quarta forse un difensore ci vorrebbe. Credo che senza fretta la Fiorentina possa far salire l'asticella".

Sull'attacco della Fiorentina: "Mi dispiace un po' per Cabral, che era molto umile. Ci ha messo sempre tanto impegno. Spero per Beltran, noi abbiamo avuto già un argentino con la B, non voglio dire altro".

Su Arthur: "Speriamo che diventi Re Arthur della Fiorentina (ride, ndr)".