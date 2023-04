COLASANTO A FV: "NICO CAMPIONE. CHINO PRESTO LEADER ASSOLUTO. E QUEL PARAGONE CON GONZALO..."

FirenzeViola.it

Lucas Martinez Quarta sta sorprendendo sempre di più, diventando, partita dopo partita, punto fermo della retroguardia viola. Nico Gonzalez, dopo l'incubo Mondiali, sembra esser tornato sui propri passi, segnando gol pesanti. Per commentare il momento degli argentini della Fiorentina, la redazione di FirenzeViola.it, ha contatto in esclusiva l'agente FIFA Filippo Colasanto, esperto di calcio argentino. Queste le sue parole, a partire dal Chino: "Quarta è un giocatore che sta affinando le sue già importanti doti difensive grazie al fatto di giocare nel campionato italiano, tradizionalmente fucina di grandi difese. Questo fa si che non può mai restare fuori dalla considerazione del CT argentino Scaloni che presto lo potrebbe rimettere nel gruppo della Selecciòn. Certo poi trovare una stabilità d'impiego o addirittura la titolarità è un altro discorso, perché gli argentini al Mondiale hanno dimostrato un'insolita tenuta difensiva, applicata e determinata. Il ragazzo dovrà rendere al 110% per togliere il posto a uno dei campioni del mondo".

La carriera in viola del Chino potrebbe essere da capitano come Gonzalo o Pezzella, per esempio?

"La fascia di capitano a Firenze ha una tradizione di grandi personaggi che vanno dal fantastico Antognoni, per il quale stravedevo, al sempre dolce ricordo di Astori, e indossarla è, non solo un privilegio, ma anche una grande responsabilità. Il pubblico grigliato però apprezza sempre quelli che si spendono in campo per la maglia e in questo, Quarta, essendo un argentino, non lascerà mai a desiderare. In futuro chissà, potrebbe davvero diventare un leader indiscusso per l'ambiente viola e diventare capitano come lo furono Gonzalo Rodriguez o German Pezzella".

Dopo il Mondiale Nico Gonzalez sembra essere cambiato totalmente...

"Nico Gonzalez è un campione, e i campioni tirano fuori il meglio del meglio quando sono davanti a delle difficoltà, ecco la spiegazione. Lui sarebbe andato al Mondiale e si sarebbe laureato campione del mondo senza i problemi muscolari che gli han tolto questa possibilità. La voglia, quasi la necessità di riprendersi ciò che il destino gli ha tolto sul più bello, penso siano il miglior propellente per accendere il suo motore e mandarlo al massimo dei giri in maglia viola".

Può realmente vincere qualche trofeo la Fiorentina questa stagione?

"La Fiorentina di questi ultimi tempi è a mio parere lanciatissima verso la conquista della Coppa Italia, cosa che personalmente mi farebbe molto piacere a causa del mio debole per il Presidente Rocco Comisso. Lo ammiro molto".