CAROBBI A RFV, In difesa va alzato il livello. Sirigu...

L'ex viola Stefano Carobbi ha parlato così nel pomeriggio a Radio Firenzeviola: "La Fiorentina ha sicuramente due facce. Ci potrebbe essere anche una sindrome di bassa classifica: a certi livelli questa rosa può dire la sua, poi se ti ritrovi a 25 punti può portare la squadra a sbagliare le partite. Dopo un 4-0 ci potrebbe essere anche un calo di tensione ma con l'Empoli non ci poteva essere: sei andati in svantaggio e a quel punto hai bisogno di calciatori di personalità. Perché la città rumoreggia... E lo fa perché il tifoso della Fiorentina ama tanto la squadra".

Come si spiega la differenza di risultato tra coppa e campionato?

"Bisogna considerare che la Fiorentina in Portogallo ha fatto una prestazione di alto livello. Non gli abbiamo fatto fare niente, quindi credo che il 4-0 sia più merito dei viola che demerito dei portoghesi. Poi i difensori hanno meno attenzione all'estero rispetto all'Italia. Lo Sporting Braga non era l'ultimo arrivato, la squadra viola credo che abbia una marcia in più in Europa. Bisogna lavorare sul campionato".

La difesa viola?

"Italiano ha un gioco in cui si attacca e si difende tutti insieme. Va trovato l’equilibrio cercando di non prendere gol e fare la partita. Bisogna stare attenti sulle marcature preventive, ma anche i giocatori in difesa devono fare qualcosa in più".

C'è un problema portiere alla Fiorentina?

"Penso che sia una delle cose più importanti di una rosa. Se la società ha preso Sirigu vuol dire che sta facendo qualche pensiero in chiave futura... Prima o poi qualche decisione sarà presa".