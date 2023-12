CANNELLA A RFV, Dia vede la porta. Beltran deve adattarsi

FirenzeViola.it

Beppe Cannella a Radio FirenzeViola

Il direttore sportivo Giuseppe Cannella è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si Compra" per parlare della vittoria della Fiorentina contro la Salernitana: "La Fiorentina mi ha sorpreso, soprattutto a livello di condizione fisica dopo aver giocato giovedì. I viola hanno giocato veramente bene ieri e la difesa della Salernitana ha sofferto molto il dinamismo e la velocità dei suoi attaccanti".

Beltran come lo sta vedendo in questa stagione?

"Si deve adeguare al calcio europeo. Non ha avuto un impatto facile, soprattutto per quello che richiede ai suoi centravanti Vincenzo Italiano. Per lui la prima punta deve essere il primo ad andare in pressione. A me non dispiace come giocatore, secondo me ha dei margini interessanti, e sta crescendo".

Il Napoli può mettere a repentaglio la sua candidatura come quarta forza e quindi aprire le porte della Champions ad una delle inseguitrici?

"Il Napoli l'anno scorso ha raggiunto la perfezione. Oggi la squadra invece è lunga e non riesce a trovare equilibrio. Ci sta che il Napoli possa lasciare il suo posto ad una delle inseguitrici".

La Fiorentina ha seguito molto Dia in estate, secondo lei potrebbe riprovarci in estate?

"Considerando le problematiche in estate e la clausola penso che se la Fiorentina facesse un'offerta la Salernitana potrebbe lasciarlo partire. Ha qualità ed è duttile, davanti può fare tutti e tre i ruoli. Viene fuori è dinamico e vede la porta".

Per l'intervista completa ascolta il podcast