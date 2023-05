CAMORANI A RFV, Italiano? Può arrivare in una big

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Alfonso Camorani, ex sia della Fiorentina, sia della Salernitana (prossimo avversario della Viola), ha parlato questa mattina ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione Social Club: "La Salernitana viene da un risultato positivo contro il Napoli, l'ambiente non aspettava altro, ma il gioco della Fiorentina mi piace tantissimo. Sarà una partita aperta: la Salernitana con Sousa viene da nove partite utili consecutive. Si ritrova però davanti una Fiorentina che sta facendo benissimo".

Lei si aspettava dalla Fiorentina questi risultati a Maggio?

"Si perché oltre lo scivolone con la Lazio, anche nel girone di andata è andato bene, al massimo poteva lottarsela con l’Atalanta. Il gioco di Italiano è bellissimo sia in Italia che in Europa, spero che il prossimo anno rimanga alla Fiorentina, perché è un allenatore che può arrivare in una big".

Qual è il giocatore che le piace di più?

"Ce ne sono tanti, ora è rientrato anche Castrovilli. Io ti direi che tutto il collettivo della Fiorentina mi piace".

Quanto può essere importante Castrovilli?

"Per un allenatore è importante poter fare delle scelte. Castrovilli può dare una mano a questa Fiorentina sia in vista della finale di Coppa Italia sia in vista della semifinale di Conference League contro il Basilea".

Con Mandragora in campo la Viola raramente perde.

"Lui è il classico giocatore che non dà nell'occhio ma fa sempre la sua partita. Sta sempre in una posizione giusta e fa sempre la sua figura anche contro un grande club".

Lei ha giocato nella Fiorentina, che ricordo ha di quell'annata?

"Ho vinto il campionato della Serie B a gennaio. È una data che io non dimenticherò mai. Abbiamo riportato la Fiorentina in serie A, il posto in cui merita di stare".