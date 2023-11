BRESSAN A RFV: "IL CAMBIO MODULO SAREBBE IDEALE PER BELTRAN MA POTREBBE PENALIZZARE JACK"

FirenzeViola.it

Mauro Bressan a Radio FirenzeViola

L’ex viola Mauro Bressan è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante “Chi si compra?”, iniziando dal possibile cambio di modulo: “Bisogna trovare delle soluzioni perché al momento l’attacco sta dando delle problematiche. Una soluzione potrebbe essere appunto il cambio di modulo e con Beltran e Gonzalez la situazione potrebbe essere ideale. Nico questa stagione lo vedo molto più a suo agio dentro al campo. Il modulo ad albero di Natale, inoltre, potrebbe anche favorire i terzini della Fiorentina, che avrebbero più campo libero e la possibilità di mettere diversi cross. Non so però se Italiano rinnegherà completamente il suo 4-2-3-1, anche perché la Fiorentina ha tanti esterni in rosa”.

Considerando l’ottimo rendimento mostrato finora da Arthur e Duncan, lei darebbe loro fiducia fino a giugno?

“Negli ultimi anni Arthur e Duncan non sempre sono stati titolari anche se al momento stanno facendo molto bene. Bisognerà dunque capire se riusciranno a mantenere sempre certi livelli o se alla distanza caleranno. Le alternative però ci sono e sono ottime, laddove poi la squadra dovesse fare fatica ci potrebbe essere anche la possibilità di giocare a tre a centrocampo. Penso che la Fiorentina abbia le rotazioni giuste per poter arrivare fino a giugno”.

Secondo lei riportare Bonaventura al ruolo di mezz’ala potrebbe essere un rischio o continuerà ad essere determinante anche in quella zona di campo?

“Detto che Bonaventura è un giocatore determinante che può far bene in tutti i ruoli, la mia paura è proprio questa: sta facendo così bene sulla trequarti che non so se lo toglierei da quella zona di campo. Fare la mezz’ala, inoltre, richiede maggiore sacrificio e visto che Jack non è più giovanissimo potrebbe pagare questo arretramento”.

