BRAIDA (DG CREMONESE) A RFV: "VIOLA SEI TOSTA MA NON SEMPRE VINCE IL MIGLIORE. E BENASSI..."

Firenze fa festa per la sesta semifinale di Coppa Italia centrata negli ultimi dieci anni ma anche a Cremona si sogna in grande. Il successo per 2-1 ottenuto sulla Roma all'Olimpico ha un sapore quantomai storico per una squadra che non raggiungeva il penultimo atto del trofeo nazionale dalla stagione 1986/87. Altri tempi anche se oggi l'obiettivo è di sovvertire ancora una volta i pronostici dopo i trionfi su Napoli e i giallorossi. Per analizzare la situazione in casa grigiorossa, RadioFirenzeViola ha intervistato in esclusiva Ariedo Braida, direttore generale della Cremonese.

Braida, Cremonese in semifinale di Coppa Italia 37 anni dopo: sorpreso?

"Il calcio è bello perché tutte le partite si possono perdere e vincere. Un allenatore del passato come Nereo Rocco diceva che tutte le gare iniziano sullo 0-0 e non si sa come possano finire. E quando gli facevano l'in bocca al lupo e gli dicevano "che vinca il migliore" lui rispondeva sempre, in dialetto, "Speremo de no!". Mi sembra pertinente anche con la nostra situazione questa battuta..."

Ma cosa c'è davvero dietro questo miracolo Cremonese?

"Nel calcio Davide può sempre battere Golia: nel nostro progetto c'è impegno e voglia d fare. Probabilmente quando giochiamo in Coppa siamo più liberi di testa e ci esprimiamo al meglio, mentre in campionato non ci riusciamo. Mi auguro invece che da sabato inizieremo anche a vincere: è dura andare avanti senza non aver ancora vinto".

Quanto crede la Cremonese alla finale di Roma?

"Bisogna sempre giocare per vincere nel calcio: se non ci si riesce, pazienza. E' chiaro che se siamo lì dobbiamo avere la speranza di poterci riuscire. Poi ci sono dei valori e i valori contano. Ma non sempre vince il migliore: spesso viene premiata la squadra più motivata, chi ha più determinazione e fame di vittoria".

Invece la semifinale con la Fiorentina come sarà?

"Sarà una doppia semifinale difficile. Con i viola in campionato abbiamo perso immeritatamente all'ultimo minuto: potevamo fare un risultato sicuramente positivo. Ci proveremo e ce la metteremo tutta, questo è sicuro. Tenteremo con grande umiltà di raggiungere un obiettivo storico per la società e per la squadra".

Che valutazione fa della stagione fin qui fatta dai viola?

"La Fiorentina in campionato ha avuto qualche battuta d'arresto ma resta una squadra forte, completa in tutti i reparti. Lo ha dimostrato anche ieri in Coppa e nell'ultimo turno di campionato con la Lazio. Sono convinto che vorrà centrare la finale come noi".

Come si è inserito Benassi nella vostra realtà?

"Marco è un ragazzo affidabile: non ci sono tanti fenomeni in circolazione per cui ci si può fidare di persone come lui".

Come ha festeggiato ieri sera l'approdo alle semifinali?

"Non mi sembra il caso di festeggiare, considerata la nostra classifica... abbiamo solo vinto una partita, niente di più. Quando ho festeggiato in passato era per la vittoria di un campionato e di una Champions"