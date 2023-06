BIFFONI A RFV, Nuti? Lui è un Patrimonio Nazionale

Il sindaco di Prato Matteo Biffoni, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare della morte di Francesco Nuti: "Francesco Nuti è stato un fuoriclasse. Lui è una di quelle figure che 'ti fanno vincere le partite da solo'. Non ha sempre avuto voglia di fare, ma quando l'aveva ha dimostrato di essere un fenomeno eccezionale".

Lui è cresciuto a Prato, era uno della strada.

"La sua famiglia si è trasferita a Prato quando Nuti era piccolo. Lui frequentava piazze, circoli... Io penso che il Nuti uomo e ragazzo c'è stato con entrambi i piedi in questa città. Infatti è stato il primo a portare "La lupa" al cinema, che è una cultura pratese.: lui ha avuto l'amore e il coraggio di portarlo al cinema".

La città come la vive queste ore?

"Le sue ultime ore le ha passate in un letto e non se lo meritava, però c'era. Adesso c'è stata la botta della notizia che ha fatto male a tutti noi. Io ho fatto un post di cordoglio sui miei canali social e ci sono stati tantissimi commenti su quando ci sarà il funerale o cosa farà la città per ricordarlo. Ora gli intitoleremo Manifatture Digitali. Il giorno del funerale la città sarà in lutto".

C'è un film che le è rimasto dentro?

"Sì, ci sarà stasera: il film di Prato. È la trasposizione di quello che accadeva in quegli anni in questa città. Sicuramente non sarà il film che ha incassato di più, ma per la nostra città è stato uno dei momenti in cui si è sentita la presenza di Francesco. Poi lui era legato anche a Firenze. Secondo me lui è un Patrimonio Nazionale".