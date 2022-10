BERTHOLD A RFV, Jovic al top? Gli servirà un anno

Thomas Berhold, ex giocatore tedesco con un passato in Italia al Verona e alla Roma, ha commentato la situazione di Jovic in maglia viola: "In generale Jovic è ancora giovane, ma ha le sue qualità in area di rigore come Gerd Muller. Ha il senso del gol, ma la squadra deve metterlo nelle giuste condizioni. Ha fatto bene all'Eintracht come numero 9: il suo allenatore l'ha messo lì perchè conosce qualità e difetti. Lui deve stare in area di rigore".

Come va servito?

"La formazione deve sfruttare al massimo le sue qualità. Il calcio non è così complicato, il mister deve mettere i giocatori dove rendono al massimo. Lui non è così alto, di testa soffre, dunque crossare non è una soluzione. Va servito con la palla bassa e spalle alla porta perchè riesce a girarsi velocemente: così faceva in Germania".

Sta risentendo del periodo di inattività?

"Sì, ed è un grande svantaggio per un giocatore giovane. Gli servirà un anno per tornare ai suoi livelli. venendo dall'estero ci vuole tempo, non è automatico. va fatto giocare, sennò ne risente".