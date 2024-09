BERNABAI A RFV, Baroni concreto, squadre Palladino rubano l'occhio

FirenzeViola.it

Il giornalista de La7 Roberto Bernabai è intervenuto a Radio FirenzeViola durante Palla al centro "La Lazio è fase di costruzione ma sta trovando dei meccanismi efficaci rispetto allo scorso campionato dopo che è partito Immobile. Castellanos e Dia sono sulla strada di un buon affiatamento e con Baroni che è un tecnico concreto ma valido oltre che una brava persona che a volte è un limite ma nel caso suo è in senso positivo".

Juric alla Roma? "Arriva in un momento particolare e difficile e tempo che domenica ci sia una contestazione. Si carica per lui un onere non indifferente perché è un bel salto rispetto al passato"

Il suo giudizio su Palladino? "Il Monza l'ho seguito spesso ed ha sempre rubato l'occhio, con un gioco propositivo e sa cambiare in corsa d'opera perché non è legato a dogmi. E' un giovane di ottimo futuro. Poi le piazze come Roma e Firenze sono molto impazienti"