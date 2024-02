BELOTTI, Il parere degli ex attaccanti a RFV: "Scelta giusta"

© foto di ACF Fiorentina

Quattro ex bomber si sono espressi così ai microfoni di RadioFirenzeViola sull'acquisto del "gallo "Belotti.

Franco Selvaggi, campione del mondo nel 1982: "Nutro una grande stima per Belotti, acquisto perfetto per la Viola. Una punta con quelle caratteristiche era necessaria. A Roma giocava poco, i giocatori come lui hanno bisogno di minutaggio per entrare in forma. Italiano è perfetto per farlo esprimere al meglio".

Beppe Savoldi, ex attaccante di Atalanta e Napoli: "Belotti ha fatto la scelta giusta, spero che trovi un posto da titolare, deve giocare. Poi il campo darà il responso definitivo".

Robert Acquafresca, ex attaccante del Cagliari: "Nel Gallo è prevalsa la voglia di rimettersi in gioco, Firenze può essere la piazza giusta per lui. E' difficile sapere se si adatterà alle idee di Italiano, solo il campo ce lo dirà. Belotti è un "uomo-gol" che viene da un periodo difficile, spero si riscatti alla grande".

Alessandro Melli, ex attaccante di Parma e Milan: "Belotti ha un curriculum importante, a Roma ha passato momenti difficili ma anche nelle difficoltà ha sempre dato tutto in campo. Firenze magari sarà la pizza ideale per lui".

il "condor" Agostini, ex attaccante di Roma e Milan: "Se il Gallo torna quello di Torino allora è un ottimo acquisto per la Fiorentina. Italiano lo aiuterà a ritrovare la forma ottimale, sia fisica che mentale".