ARGURIO A RFV, Gesto Sottil va capito. Sul mercato...

Christian Argurio a Radio FirenzeViola

Il dirigente sportivo Christian Argurio ha parlato a Radio FirenzeViola, durante la trasmissione Chi si compra. Ecco le sue parole: "Il gesto di Sottil? Non mi pare abbia fatto nulla di particolarmente sbagliata: non mi pare una reazione spropositata. Penso la sua sia stata una liberazione per il fatto di non essere riuscito a segnare a lungo. Adesso la Fiorentina ha ritrovato un giocatore importante e penso che potrà fare ancora gol belli come quello di ieri".

Per Sottil però si parla ancora di un giocatore incompleto...

"Bisognare andare calmi con i giudizi. Sicuramente il fatto di non aver giocato con continuità lo ha gravato nella testa. Ma tanti altri giocatori prima di lui hanno dovuto soffrire prima di esplodere. Basti pensare a Leao: quanto è dovuto passare prima che esplodesse? Lui ha bisogno di sentire la fiducia addosso per esprimersi al meglio".

Parlando di mercato, la Fiorentina sta cercando un esterno sinistro...

"Il mercato invernale è difficile: è dura trovare un giocatore che possa fare subito la differenza. I migliori le grandi squadre se lo tengono. All'estero ci sono tanti prospetti giovani e potrebbe essere una buona scelta puntare su un profilo del genere".