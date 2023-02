AG. FIFA CURTO A FV, VIOLA COME ROMA IN UECL? SÌ, ECCO COME. BRAGA CON LA TESTA ALTROVE, MA...

L'agente FIFA portoghese, esperto di calcio lusitano, Emanuel Curto, ha parlato in esclusiva a FirenzeViola.it per trattare la gara di ritorno dei play off di Conference League tra Fiorentina e Braga. Queste le sue parole: “Entrambe le squadre giocano in modo simile, con la pressione alta. All’andata la Viola ha controllato il centrocampo del Braga, che è il reparto più forte. Ottimo anche l’attacco gigliato ad aggredire in modo corretto la difesa dei portoghesi, che detto sinceramente, non è delle migliori”.

Come arriva il Braga dopo lo 0-4 dell'andata?

“Il 4-0 è molto difficile da rimontare, pressoché impossibile. Credo che adesso l’obiettivo principale del Braga sia quello di concentrarsi sul campionato, essendo loro in piena zona Champions. Rimontare la partita non sarà una delle priorità, ma sicuramente il Braga si presenterà con la testa giusta, pronto per fare la partita”.

Fino a dove può puntare la Fiorentina in questa UECL?

“Credo che la Fiorentina, per quello che ho visto a Braga, può arrivare fino alla finale. Anno scorso vinse la Roma e la Fiorentina non ha niente di meno per fare diversamente dai giallorossi. Conta però avere sempre lo stesso atteggiamento della partita d’andata contro il Braga”.

Quale giocatore del Braga potrebbe far comodo a questa Fiorentina?

“Il giocatore più forte del Braga, secondo me, è Elmusrati, molto simile ad Amrabat, anche se il marocchino è meglio. È un giocatore super intelligente, molto forte tecnicamente, segna anche con continuità. Anche Ricardo Horta, tecnicamente il più forte della squadra. Gioca molto come seconda punta o come esterno, è super efficace. Inoltre, mi piace anche l’attaccante Abel Ruiz, di scuola spagnola. Un numero 9 tecnicamente forte, in area ci sa stare benissimo”.