Una notte per timbrare la salvezza. Missione di Goretti in Portogallo. A caccia di giocatori, non di Farioli... Vanoli-Società: verso il summit

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Sulla carta per i viola stasera sarà durissima. La Roma spinta dai 60mila dell’Olimpico inseguirà la vittoria con ogni mezzo. Se Gasperini battesse Vanoli i giallorossi scavalcherebbero il Como e finirebbero al quinto posto ad una lunghezza dalla Juventus e a tre dal Milan. Bianconeri e rossoneri con un pareggio contro una retrocessa (Verona) e una sconfitta con un disinvolto Sassuolo, hanno firmato un fine settimana horror. Per la Champions che vale circa 50-60 milioni c’e’ una bagarre incredibile. Oddio, anche la Fiorentina dovrebbe avere le proprie motivazioni perché se facesse un buon risultato a Roma potrebbe chiudere una volta per tutte la pratica salvezza. A tre turni dal termine equivarrebbe ad un trionfo. Stante la condizione in cui versava a metà dicembre. Ma conterà anche il verdetto di Cremonese-Lazio , gara che sarà giocata alle 18,30 prima dei viola. Un bel vantaggio per la Fiorentina scendere in campo all’Olimpico conoscendo giù l’esito delle sfida di una diretta concorrente come la Cremonese. I lombardi ora sono ancora a 9 punti di distanza dai viola, ma questa sera potrebbe esserci davvero un baratro. Come detto, per la squadra di Vanoli la Roma rappresenterà una dura salita da scalare, ma la Fiorentina dovrà comunque disputare una partita dignitosa. Cercando il meglio anche se alla fine non dovesse trovarlo. In attacco dovrebbe esserci di nuovo Gudmundsson, mentre sono recuperati Gosens e Parisi, magari con chance di maglia da titolare, vedremo.

Intanto l’altra squadra, quella guidata da Fabio Paratici, ha la gamba tonica. Si annusa l’aria della rivoluzione e in questo contesto il diesse si muove a 360 gradi. Sul fronte mercato Goretti è stato inviato in missione in Portogallo, come ha scritto la piattaforma “ViolaFun”. Abbiamo trovato conferme circa il viaggio fatto dal braccio destro di Paratici. Goretti è andato a caccia di giocatori, visionando gli obiettivi piu’ sensibili dal vivo. La città di Oporto ha fatto subito pensare a Farioli, il tecnico toscano che sta scalando le vette d’Europa, fresco vincitore dello scudetto lusitano con il Porto. E pensare che un anno fa aveva cercato di mandare messaggi chiari a Pradè e chi lo accompagnava in questa infausta avventura, ma Farioli non era stato preso nemmeno in considerazione. Una vicenda simile anche se non uguale a quella di Sarri. Ci sarebbe da ridere di fronte a così tanti errori, se non ci fosse di mezzo la sofferenza di una comunità che ha nella maglia viola un riferimento di vita. Ma un giorno qualcuno dovrà presentare il conto. E statene certi, sarà salato. Oggi per convincere Farioli servirebbe tanto di più perché il suo nome è chiacchierato anche per la Premier, oltre ad avere sulla testa una clausola da 20 milioni. Per questa ragione ci sentiamo di escludere che Goretti in Portogallo sia andato per Farioli.

Intanto in questi giorni ci sarà anche un summit tra Vanoli e il club viola. L’incontro stabilirà se il tecnico avrà ancora possibilità di allenare la Fiorentina o se al contrario scorreranno i titoli di coda. Tutto, comunque, in grande serenità.