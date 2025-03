Siamo ancora favoriti ma al ritorno De Gea in porta e i migliori a centrocampo. Palladino dovrebbe scusarsi con Terracciano. Il siamo entrati “addormentati” di Beltran la peggiore condanna

vedi letture

Siamo ancora vivi e questo è già un piccolo miracolo. Anzi, dirò di più: la squadra viola ha ancora il 60% di possibilità di passare il turno ma… Già, c’è un “ma”. Basta esperimenti, basta scelte incomprensibili. Palladino dovrebbe chiedere scusa a Terracciano. Lo ha costretto a vivere una sfida sbagliata. Non doveva esserci lui tra i pali. Pietro è un buon portiere ma è la riserva di De Gea. Stavolta serviva il titolare. Terracciano non giocava una partita vera da troppi mesi. Non era pronto da nessun punto di vista. E potrei andare avanti con Richardson titolare. Un’altra scelta incomprensibile. Il ragazzo ha talento ma in questo tipo di gara serve anche quella grinta che lui non ha.

Restiamo favoriti

Ma tra sette giorni al Franchi servirà rimettere De Gea tra i pali (anche perché si potrebbe andare ai rigori), servirà proporre il miglior centrocampo, speriamo di ritrovare anche il vero Kean, l’unico che può inventarsi dal nulla un colpo vincente. L’unico capace di andare oltre schemi offensivi di cui non si vede traccia. Palladino deve cambiare strada, deve dare identità tattica a questa Fiorentina che non ha uno spartito. Che si accende solo quando il gruppo ha una reazione emotiva o quando qualcuno delle stelle o stelline si inventa qualcosa di speciale.

L’accusa di Beltran

“Siamo entrati in campo nel secondo tempo addormentati”. Il Vichingo parla bene l’italiano ma chiaramente non ha un vocabolario ricco. La parola “addormentati” è forte. Suona come una critica a un tecnico che ha come obbiettivo primario quello di mandare in campo una squadra ben sveglia e di svegliarla nel caso durante la gara dovesse addormentarsi. Palladino alla vigilia aveva detto che voleva una Fiorentina cattiva fin dal fischio d’inizio. Tanto cattiva da subire subito due reti. Il tecnico sembra non riuscire a trasmettere certi concetti al suo gruppo. E questo è un dato allarmante.

E ora il Napoli

La speranza era quella di ottenere un grande risultato nella gara d’andata con il Panathinaikos per poter poi spendere tante energie anche nervose in campionato contro Napoli e Juve. Invece niente. Giovedi prossimo ci aspetta una sfida senza appello. Che dobbiamo vincere. Possiamo vincere. Continuo a credere che la Conference oggi sia la strada migliore per conquistare il prossimo anno un posto in Europa League. Ma per eliminare i greci sarà fondamentale vedere al Franchi un’altra Fiorentina. Giusto mister Palladino