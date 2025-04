Papa Francesco e quel legame con Firenze e la Fiorentina: tante udienze private, l'emozione di Gonzalo e quella messa al Franchi

vedi letture

La notizia della morte di Papa Francesco ha sorpreso tutti questa mattina compreso il mondo del calcio, al quale il Santo Padre è stato sempre vicino: "Anche con una palla di stracci si fanno dei miracoli" era il suo pensiero. Ed anche con la Fiorentina in questi 12 anni ci sono stati tanti punti di incontro.

Risale al 24 maggio del 2023 in occasione della finale di Coppa Italia, l'ultima visita della dirigenza della Fiorentina a Papa Bergoglio, scomparso appunto questa mattina: dopo l'incontro col capo di Stato Sergio Mattarella nel pomeriggio precedente, Rocco Commisso, insieme a Joe Barone ed il direttore della comunicazione Alessandro Ferrari infatti furono ricevuti insieme alle loro famiglie da Papa Francesco. In occasione della visita in Vaticano la delegazione viola omaggiò il Santo Padre con una maglia personalizzata della Fiorentina autografata da tutta la squadra (nella foto). E' questo come detto l'ultimo contatto tra il club viola e Papa Francesco ma, da quel 13 marzo 2013 in cui è stato eletto, sono state tante le occasioni in cui Firenze e la Fiorentina si sono incontrati con il Santo Padre.

A partire dalla finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina, a Roma il 3 maggio 2014, quando il Papa il giorno prima ricevette le due squadre in Vaticano. La squadra viola si presentò a Roma al gran completo, visto che erano tutti convocati, compreso lo squalificato Cuadrado e tutti i giocatori rientrati in gruppo nel corso dell'ultima settimana. Un incontro particolarmente sentito per gli argentini in maglia viola, come Facundo Roncaglia e Gonzalo Rodriguez, con quest'ultimo che condivide con Papa Francesco la passione per il San Lorenzo. Quando Papa Bergoglio fu eletto infatti un emozionato Gonzalo scrisse su Twitter: "Que grandeeeeeee el "PAPA" es argentinooo.. Que grande Bergoglio metió terrible batacazo..." ossia "Grandeeee il Papa è argentino. Che grande Bergoglio, ha fatto un grande colpo..." pubblicando anche una foto del Santo Padre mentre mostrava un gagliardetto del S.Lorenzo, "Questo inizia bene!" scrisse ancora Gonzalo. L'argentino nel marzo 2014, attraverso Radio Toscana in Vaticano insieme alle delegazioni di altre emittenti cattoliche, riuscì a regalare una propria maglia al Papa con la dedica "A Papa Francesco con affetto".

Il 10 novembre 2015 il Santo Padre è stato anche al Franchi, nella sua visita a Firenze, per una messa che fu molto partecipata. Nell'occasione allo stadio c'era anche la proprietà viola con Andrea Della Valle in testa e una folta rappresentanza viola tra cui Giuseppe Rossi.

Non solo la squadra viola ma anche un allenatore della Fiorentina, Paulo Sousa, nel maggio 2016 andò in udienza dal Papa. L’allora tecnico viola sfruttò il suo giorno libero per assistere alla messa officiata dal Pontefice nella chiesa di Santa Marta a Roma. Nell’occasione, il portoghese ascoltò (in religioso silenzio e a testa bassa) la classica omelia, nella quale Bergoglio ha invitato "il cristiano ed essere un esempio nella vita quotidiana".