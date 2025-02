La faida interna il problema più grande del momento. Ritrovare l'equilibrio è necessario per non buttare via la stagione. Palladino ha il dovere di trovare una quadra definitiva, basta giocatori fuori ruolo. Il 4-2-3-1 non è più sostenibile

I due schiaffi presi domenica dalla Fiorentina contro il Como fanno ancora male, malissimo, ma non rappresentano la cosa peggiore di questo momento del mondo viola. Ci sono cose più importanti di una sconfitta casalinga inaspettata, che tutto sommato in una stagione ci può anche stare, e il problema più grande, attualmente, sono i messaggi, neanche troppo velati, a distanza, di fronte alle telecamere. "Siamo stati brutti, sconfitta meritatissima. Complimenti al Como, hanno fatto una grande gara, meglio di noi, con più fame. Spero solo sia un incidente di percorso, perché ci può stare. Però dopo le ultime prestazioni non avevamo questa situazione". Daniele Pradè ha tuonato così dopo il ko del Franchi contro la squadra di Fabregas e non è la prima volta che abbiamo assistito a uno sfogo del genere, visto che anche dopo la sconfitta contro il Monza arrivarono parole molto dure. La cosa certa è che non sono cose che si dovrebbero fare, perché i panni sporchi si devono lavare all'interno del Viola Park, e se una volta la si può cercare di comprendere la seconda rappresenta qualcos'altro. E il pensiero non può che andare alle parole arrivate direttamente dagli Stati Uniti da parte di Rocco Commisso, che ha rivelato che "qualcuno", senza specificare chi, avrebbe voluto esonerare Palladino, confermato però dal presidente. Chi è quel qualcuno? Non abbiamo certezza, ma il dubbio che possa essere il direttore sportivo rimane.

La faida interna deve finire subito.

Detti e raccontati i fatti è giusto fare una considerazione. Questa faida interna deve trovare la parola fine, in un modo o nell'altro, perché il rischio è che si possa buttare via una stagione che fino a qualche settimane fa era praticamente perfetta. Sia chiaro, e non possiamo ometterlo, la classifica della Fiorentina è ancora buonissima. Finisse oggi il campionato i viola sarebbero in Europa League e questo rappresenterebbe un traguardo molto importante. Ma mancano ancora 13 partite alla fine della stagione in Serie A e tutto può succedere. Le antagoniste stanno iniziando a carburare seriamente, mentre Kean e compagni sembrano arrancare. La speranza è che il 3-0 sull'Inter non sia stato un qualcosa che ha buttato fumo negli occhi, perché sia prima che dopo la gara del Franchi contro i nerazzurri la Fiorentina non ha convinto.

Tocca a Palladino.

Riavvolgendo il nastro proprio alla magica serata del 6 febbraio, quella dei 74 minuti contro l'Inter, non possiamo non ricordare le parole di Raffaele Palladino nel post gara quando parlando della sua rosa affermò che la società gli aveva regalato una Fiorentina più forte dopo il mercato invernale e che il suo obiettivo sarebbe stato quello di fare più punti rispetto al girone d'andata. Ecco, la squadra che abbiamo visto in campo contro il Como non può essere quella di cui parlava Palladino e sta a lui invertire la rotta. Servono idee, serve qualcosa di diverso. La prima cosa che ci sentiamo di dire è che domenica l'errore forse più grande sia stato quello di mettere troppi giocatori fuori ruolo. Passi Zaniolo centravanti, vista l'assenza di Kean, ma Folorunsho non è un esterno, Beltran neanche, e Fagioli non è un trequartista. La sensazione è che nella testa di Palladino ci sia ancora l'idea di costruire una Fiorentina molto simile a quella che aveva vinto le otto partite di fila, ma Edoardo Bove, purtroppo, non c'è più e probabilmente non è possibile replicare quello spartito.

Addio al 4-2-3-1.

Durante il mercato di gennaio il messaggio arrivato è stato forte e chiaro. La Fiorentina ha rinunciato a tutti gli esterni, viste le cessioni di Ikoné e Sottil, e allora perché andare avanti con il 4-2-3-1? Non sarebbe meglio infoltire il centrocampo, spostando Folorunsho in un ruolo per lui più naturare e in questo modo permettere a Beltran e Colpani, assolutamente da recuperare, di giocare più vicini a Moise Kean? Anche lo stesso Zaniolo potrebbe trovarsi più a suo agio e lo stesso discorso sarebbe da fare anche su Gudmundsson, se non fosse per l'ennesimo infortunio che lo terrà lontano dai campi per almeno un mese. Insomma, Palladino deve trovare la chiave di volta, con la dirigenza che ha il dovere di supportarlo, perché i margini per tornare a fare benissimo ci sono e sarebbe un peccato mollare la presa proprio adesso.