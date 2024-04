CHE GIOIA L'URLO DI NICO. GRAZIE AI 20.000 TIFOSI PRESENTI. LA FIORENTINA PUNTI TUTTO SULLE COPPE. PER IL FUTURO SERVE UN GRANDE BOMBER PRIMA ANCORA CHE UN NUOVO ALLENATORE

FirenzeViola.it

L’urlo di Nico accende la notte del Franchi. E’ un urlo liberatorio dopo un assedio infinito, dopo aver colpito pali e traverse, dopo aver incrociato un altro portiere fenomeno. La Fiorentina accede alle semifinali di Conference. Con pieno merito. Non siamo più la squadra spumeggiante di fine anno ma abbiamo ancora la voglia di soffrire, di vincere. Spero che il gol ci restituisca il vero Nico. Ne abbiamo un bisogno vitale. L’argentino alza il livello della squadra.

Mi auguro che Bonaventura, stavolta assente, possa essere decisivo nella semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Ora servono “quelli veri”, quelli che determinano. L’importante è che la Fiorentina abbia dribblato la partita trappola. Ora siamo pronti a ripartire a cento all’ora. Vogliamo alzare una Coppa. Poi, sarà il tempo delle decisioni importanti.

Anche la gara con il Viktoria ha dimostrato che la squadra viola ha bisogno di un grande bomber. Un centravanti da venti gol è più importante del nuovo allenatore (non mi entusiasmano né Gilardino, né Aquilani vorrei qualcosa di più). Vincere una Coppa vorrebbe dire accedere all’Europa League e incassare i soldi giusti per un investimento da trenta milioni. E allora puntiamoci al cento per cento a Conference e Coppa Italia sacrificando qualcosa in campionato.

Abbiamo trascorso la marcia di avvicinamento invocando un Franchi all’altezza della sfida. Abbiamo sposato l’appello della curva. Bene, i quasi 20.000 presenti sono stati una buona risposta. Grazie a tutti in particolare a chi ha fatto un sacrificio (economico e di tempo) per esserci. Anche questo è un ottimo punto di ripartenza. La società lo cavalchi. Apra il Viola Park ai tifosi, accenda l’entusiasmo dei bambini, cancelli il periodo delle divisioni. Firenze unita è un valore. Rocco Commisso torni presto in città e cavalchi un nuovo corso. Insieme si vince può essere molto più di un banale slogan.