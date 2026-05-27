Su Radio FirenzeViola ecco "Uno di Noi": in diretta ora con Viviano!
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C'è un grande evento nel palinsesto di Radio FirenzeViola:ogni mercoledì dalle 10 alle 12 arriva "Uno di noi", la trasmissione con Emiliano Viviano che in collegamento video risponderà a tutte le domande dei tifosi e dei conduttori, per due ore tra aneddoti, retroscena e commento dell'attualità di casa viola. All'interno di "Chi si compra", una trasmissione speciale con un calciatore cresciuto a Firenze e con Firenze nel cuore. La trasmissione è in diretta anche sul canale YouTube FirenzeViola.it!
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Angelo GiorgettiTra Grosso e una sorpresa, i due ‘no’ dall’estero. Trasformare la Fiorentina in un club che fa calcio: la difficile scommessa di Paratici. Il bivio dell’incontro a New York, i confronti con Stephan e la verità sullo sponsor
Mario TeneraniVanoli o Grosso, verità entro il weekend. Dirigenza a New York dopo il 10 giugno. Le voci sullo sponsor preoccupano. Rischio ridimensionamento economico
Tommaso LoretoLa speranza per le mosse di Paratici e l'attesa per il summit negli States, un limbo in cui Grosso resta il favorito nella successione a Vanoli
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