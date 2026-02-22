Radio FirenzeViola, riparte la diretta: live dalle 14, ecco le trasmissioni

Radio FirenzeViola, riparte la diretta: live dalle 14, ecco le trasmissioniFirenzeViola.it
Ieri alle 13:55Info RFV
di Redazione FV

Riprenderanno oggi alle ore 14 le dirette di Radio FirenzeViola, alla vigilia di Fiorentina-Pisa, con l'analisi della partita in avvicinamento a essa e gli aggiornamenti su ogni fronte. Nelle prime due ore saranno Niccolò Righi e Dimitri Conti a tenervi compagnia, prima che tocchi a Francesco Benvenuti con il "Viola Weekend", dalle 16 fino alle 18. Poi dalle 18 spazio a "Domenica Viola", con Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti. Per interagire con noi scrivi su Whatsapp al numero 348 751 3933, oppure telefona allo 055 77 111 71.

Per ascoltarci, clicca qui!