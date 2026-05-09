Radio FirenzeViola, nuovo sabato di dirette: live dalle 14, ecco il programma
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Nuova giornata di dirette per Radio Firenzeviola in questo sabato 9 maggio, alla vigilia di Fiorentina-Genoa, partita valida per la 36esima giornata di Serie A. La web-radio curata dalla redazione di Firenzeviola.it e visibile anche sul canale 92 per le province di Firenze, Prato e Pistoia, inizierà le sue dirette a partire dalle 14 con Fabio Ferri in studio per "Firenze in campo". Poi alle 16 arriva Ludovico Mauro che insieme a Viola Ronchi vi terrà compagnia per due nel "Viola Weekend" prima di "Tutti in campo", in diretta fino alle 19. Dalle 19 alle 20 arriva "100 di passione viola", per poi chiudere con "Made in Viola" a cura di Andrea Giannattasio ed "Extra Viola", in diretta dalle 21 alle 21.30 anche su RTV 38.
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Il "doppio" Kean ormai è un caso. Rendimento deludente nella Fiorentina con un gol ogni 255', entusiasmante in Nazionale con una rete ogni 56': cederlo o confermarlo sperando nel ritorno del vecchio bomber?di Alberto Polverosi
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1 Il "doppio" Kean ormai è un caso. Rendimento deludente nella Fiorentina con un gol ogni 255', entusiasmante in Nazionale con una rete ogni 56': cederlo o confermarlo sperando nel ritorno del vecchio bomber?
Copertina
Luca CalamaiPerché Kean deve restare, perché Gud deve partire, perché mi fa paura Grosso, perché Commisso deve parlare
Andrea GiannattasioGrazie Vanoli, ma adesso è l'ora di far prevalere quell'1%. Paratici ha testa solo per la Fiorentina: la sua rivoluzione copernicana è partita
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