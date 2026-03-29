Radio FirenzeViola, i programmi di oggi: in diretta dalle 16:00

Radio FirenzeViola, i programmi di oggi: in diretta dalle 16:00FirenzeViola.it
Oggi alle 10:00Info RFV
di Redazione FV

Non si fermano neanche oggi, domenica 29 marzo, le dirette di Radio FirenzeViola, web-radio curata da Firenzeviola.it visibile anche sul canale 92 del digitale terrestre. Le trasmissioni inizieranno alle 16:00, con la coppia di conduttori Chiara Andrea Bevilacqua-Dimitri Conti che vi terrà compagnia fino alle 18:00. Dopodiché prenderà la parola Francesco Benvenuti fino alle 20:00.

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