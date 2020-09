RANIERI, Vicinissimo alla Spal: domani si chiude

Luca Ranieri è sempre più vicino alla Spal. Dopo l'accordo tra le due società ieri, quando al centro sportivo della Fiorentina Firenzeviola ha documentato la presenza del ds Giorgio Zamuner, il giocatore è pronto a trasferirsi a Ferrara, per farsi le ossa un altro anno in B. Secondo quanto appreso da Firenzeviola, mancano solo i dettagli con l'operazione che può chiudersi domani. La formula sarà del prestito secco. Ranieri è reduce dalla brutta esperienza a Salerno dove, a case praticamente fatte, ha desistito per alcuni messaggi minacciosi ricevuti dalla tifoseria in contrasto con la società.