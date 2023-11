MERCATO, Caccia al 'nuovo' Milenkovic: piace Petrovic

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Petar Petrovic è il nuovo talento emergente del Partizan Belgrado, da sempre ottima fucina di talenti. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, il centrale classe 2005, già etichettato in Serbia come il nuovo Milenkovic, è già nel mirino di svariate società italiane. Fiorentina, Verona, Atalanta e Udinese stanno infatti monitorando tramite i loro scout il giovane talento serbo. Petrovic ha già realizzato un goal e un assist in Youth League e ha segnato 3 gol nel campionato Primavera.