IND.FV, RB Lipsia: offerti quasi 25 mln per Vlahovic

Nei giorni scorsi l’emittente satellitare Sky aveva svelato un’offerta da parte del Lipsia per aggiudicarsi il cartellino di Dusan Vlahovic, in uscita dalla Fiorentina ma considerato dal club viola il centravanti del futuro. In attesa di perfezionare il suo rinnovo (la firma ancora tarda ad arrivare ma da viale Fanti inducono all’ottimismo), dalla Germania la società di proprietà della Red Bull si era interessata effettivamente con forza al classe 2000 serbo, al punto tale che Firenzeviola.it è in grado oggi di dirvi la cifra che il Lipsia aveva messo sul piatto per Commisso.

L’offerta per acquistare a titolo definitivo Vlahovic era di poco meno di 25 milioni (circa 23 per l’esattezza). Una cifra molto generosa che però la Fiorentina ha subito respinto al mittente visto che Dusan per i viola rappresenta un patrimonio da difendere e sul quale puntare in vista del futuro. Non è un caso che alle società con cui sta parlando Pradè in questo periodo (Hellas Verona e Parma) sia stata proposta unicamente la formula del prestito.