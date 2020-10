INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PEZZELLA SOSTITUITO SOLO PER STANCHEZZA: È OK Tornato titolare con anche la fascia di capitano, il difensore della Fiorentina German Pezzella è stato sostituito al 71' per far spazio a Igor. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, però, nessuna ricaduta muscolare per... Tornato titolare con anche la fascia di capitano, il difensore della Fiorentina German Pezzella è stato sostituito al 71' per far spazio a Igor. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, però, nessuna ricaduta muscolare per... NOTIZIE DI FV SERVE UN NUOVO ALLENATORE, NON SBAGLIAMO UN'ALTRA VOLTA Di questo passo rischiamo anche di dimenticarci che gli abbiamo voluto bene. Lo abbiamo stimato soprattutto per quello che ha dato in campo con la nostra maglia ma, come allenatore, se si esclude la salvezza raggiunta nello scorso campionato con qualche giornata di anticipo... Di questo passo rischiamo anche di dimenticarci che gli abbiamo voluto bene. Lo abbiamo stimato soprattutto per quello che ha dato in campo con la nostra maglia ma, come allenatore, se si esclude la salvezza raggiunta nello scorso campionato con qualche giornata di anticipo... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 19 ottobre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi