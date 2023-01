IND. FV, Per Sirigu ci siamo: viola nelle prossime 48 ore

Strada in discesa per l'arrivo a Firenze di Salvatore Sirigu, nello scambio di portieri tra Napoli e Fiorentina, passando per l'Atalanta che ha dato l'ok per il viaggio inverso da parte del viola Gollini, di sua proprietà. Secondo quanto appreso da Firenzeviola la situazione si è sbloccata e nel giro di 48 ore il portiere ex PSG diventerà viola. Il giocatore tra l'altro, che al Napoli non ha trovato spazio per l'exploit che ha fatto Meret, è molto motivato a vestire la maglia viola.