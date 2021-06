IND.FV, Gonzalez slegato da Guedes. Ma la tenuta...

Dopo le rivelazioni fatte nella serata di ieri da Sky, Firenzeviola.it ha approfondito la questione legata al profilo di Nico Gonzalez, esterno classe ’98 di proprietà dello Stoccarda che la Fiorentina ha effettivamente messo nel mirino. Le precisazioni da fare però sono due: da un lato, secondo quanto risulta alla nostra redazione, i viola stanno portando avanti parallelamente la trattativa per l’argentino e quella per il portoghese del Valencia Gonçalo Guedes (per cui sono due piste di mercato slegate che potrebbero essere portate in fondo contemporaneamente), dall’altro sul fronte Gonzalez la Fiorentina ha ansia di capire quelle che sono le reali condizioni fisiche del giocatore.

Gonzalez nell’ultima stagione con lo Stoccarda ha giocato 15 partite in campionato su 34 a causa di ripetuti problemi fisici (per colpa di uno strappo a inizio stagione, di una lesione al collaterale a metà novembre 2020 e di un brutto problema muscolare a febbraio che gli ha fatto saltare ben 13 delle ultime 14 gare di Bundesliga). "Nico" pare però essersi ristabilito bene visto che due giorni fa ha giocato 65' contro la Colombia mettendo a referto un assist nel 2-2 finale.