IND. FV, Dal Pisa arriva il giovane Assan Seck

La Fiorentina lavora anche per il futuro. Ed è proprio in prospettiva che, secondo quanto appreso da Firenzeviola, arriverà un nuovo attaccante dal Pisa. Si tratta di un giovane senegalese, Assan Seck, classe 2004 che gioca nella Primavera nerazzurra (2 gol in otto presenze nel campionato 2) ma che viene spesso convocato ed ha anche debuttato (un quarto d'ora contro l'Ascoli) in serie B. Il giocatore, che può giocare da punta o da ala destra, arricchirà la rosa di Aquilani ma non è escluso che venga valutato anche per la prima squadra. Il giocatore è arrivato in estate dalla primavera del Pescara.