IND. FV, Cutrone piace: il futuro solo dopo Natale

La Fiorentina, in vista del mercato di riparazione, starebbe pensando concretamente a Patrick Cutrone. L'attaccante di proprietà del Wolverhampton, seguito dai viola già nel mercato estivo, non riesce a trovare spazio in Inghilterra e la Fiorentina starebbe guardando con grande attenzione agli sviluppi del rapporto sempre più complicato fra l'ex Milan e gli Wolves.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it subito dopo Natale, Donato Orgnoni, procuratore del classe '98, volerà in Inghilterra per un incontro con la società inglese al fine di capire quale sarà il futuro del suo assistito. Il ritorno in Italia non è assolutamente una pista da escludere e nel frattempo la Fiorentina resta alla finestra.