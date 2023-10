IND.FV, ACF valuta seduta a porte aperte al VP il 1°/11

© foto di Claudio Giovannini

Quella che avrà inizio tra pochi giorni sarà una settimana probabilmente decisiva per l’immediato futuro della Fiorentina che, archiviata momentaneamente la Conference, se la vedrà in appena sei giorni prima con la Lazio lunedì prossimo a Roma e poi, domenica 5 novembre, al Franchi contro la Juventus. Ed è proprio in vista del match coi bianconeri che la società viola starebbe valutando un’iniziativa per coinvolgere i tifosi e caricare l’ambiente per una gara che a Firenze è come sempre attesissima.

Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it la Fiorentina per il primo pomeriggio del prossimo 1° novembre starebbe pensando di aprire le porte del Viola Park (e in particolare dello stadio Curva Fiesole) ai tifosi per una seduta di allenamento pubblica. I dettagli saranno eventualmente noti nei prossimi giorni ma l’idea, intanto, sta prendendo sempre più corpo.