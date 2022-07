UNDER-15, Primi rinforzi dal mercato per i baby viola

Altri rinforzi per gli Under 15 della Fiorentina. Dopo gli arrivi di Testa, Lorusso, Martini e Blasi, i viola si sono assicurati altri quattro classe 2008. In difesa arriva il centrale Samuele Lenzoni, nella scorsa stagione capitano del Pisa Under 14. In attacco ecco Saul Rega dalla scuola calcio Città di Trapani, centravanti che era finito nel mirino di altre società e che ha potuto già giocare nella categoria, seppur a livello regionale, da sotto età. Dal Tau Calcio sono stati prelevati l’esterno Gabriele Colaciuri e il difensore Andrea Lazzareschi. Se Colaciuri è stato un punto di forza degli Under 14 amaranto, Lazzareschi ha giocato sotto età con gli Under 15 raggiungendo la finale nazionale dilettanti. Lo riporta CanteraViola.com.