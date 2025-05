Tommaso Vannucchi: "Sempre fatto il portiere. Sogno di esordire in maglia viola"

Il portiere classe 2007 della Fiorentina Tommaso Vannucchi si è raccontato ai microfoni ufficiali del club viola nel corso di "Viola Futuro". Queste le sue parole a partire da quando ha deciso di fare il portiere: "Ho iniziato a giocare a calcio a 6 anni. FIn da piccolino ho sempre avuto il desiderio di fare il portiere. Non è una cosa che deriva dalla mia famiglia ma da subito ho capito che il mio destino era fare il portiere".

Cosa consiglieresti ad un giovane che vuole fare carriera?

"Gli direi di non mollare mai perché ci saranno sempre periodi difficili. Di guardare avanti e pensare sempre al futuro".

Che rapporto hai con i tuoi compagni?

"Ho un bellissimo rapporto con tutti. Quelli con cui vado più d'accordo sono Balbo, con cui mi sono trovato subito bene, e poi i ragazzi del 2007 con cui ho fatto tutto il settore giovanile".

Orgoglioso di essere tra i più giovani in primavera?

"Orgoglio sì. Devo ringraziare tutti i mister che hanno sempre creduto in me. Vuol dire che c'è tanto lavoro dietro a tutto questo da parte di tutti".

Come gestisci le pressioni?

"Sono molto tranquillo. Non faccio caso a tante scaramanzie. Per abbassare la pressione mi piace ascoltare la musica senza pensare troppo al campo. Poi dal riscaldamento si pensa al campo".

Interessi fuori dal campo?

"Mi piace giocare alla play come tutti i ragazzi. Poi a livello di sport mi piace il basket. In famiglia sono tutti cestisti. Mi piace guardare sia il basket che in generale tutti gli sport".

Quale è il tuo sogno?

"Il mio sogno principale è esordire con questa maglia, portarla il più in alto possibile. Ovviamente poi il sogno più grande è conquistare qualcosa con la nazionale".