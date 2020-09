T. MASI, Il 2002 saluta Firenze: ceduto allo Spezia

INDISCREZIONI DI FV COMMISSO, NEGATIVO AL TAMPONE: ORA PUÒ USCIRE Buone notizie per Rocco Commisso e la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il numero uno della Mediacom è risultato, assieme alla moglie Catherine, negativo al secondo tampone per il Coronavirus. Il presidente viola potrà così... Buone notizie per Rocco Commisso e la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il numero uno della Mediacom è risultato, assieme alla moglie Catherine, negativo al secondo tampone per il Coronavirus. Il presidente viola potrà così... NOTIZIE DI FV CHIESA, TUTTO È CAMBIATO. MA SOLO LA JUVE PUÒ FAR PAURA C’è da scommettere che, al di là delle dichiarazioni di facciata, il tema Chiesa sia stato preponderante nel lungo summit di mercato che è andato in scena ieri pomeriggio nell’hotel di Rocco Commisso. Rispetto a un anno fa - ma non ci voleva... C’è da scommettere che, al di là delle dichiarazioni di facciata, il tema Chiesa sia stato preponderante nel lungo summit di mercato che è andato in scena ieri pomeriggio nell’hotel di Rocco Commisso. Rispetto a un anno fa - ma non ci voleva... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 18 settembre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi