QUINTO (VICE AQUILANI), Vittoria meritata. Ora...

Mister Quinto, allenatore in seconda di Alberto Aquilani, ha commentato così nel post partita la vittoria della Primavera viola contro la Juventus Primavera: "I ragazzi si sono meritati questa vittoria e la semifinale. Ora dobbiamo resettare tutto e pensare al Bologna. Dobbiamo iniziare già a lavorare sperando di recuperare quelli che oggi erano out. Abbiamo delle assenze pesanti come Dutu, Ponsi, Agostinelli, Krastev. Non vediamo l'ora che qualcuno di loro rientri per rifiatare un po'".