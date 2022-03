PRIMAVERA, Testa al Milan: si gioca domenica alle 15

Dopo il successo di oggi contro il Pescara, per la Fiorentina è già tempo di pensare al prossimo impegno in campionato, fissato per domenica 13 contro il Milan: i viola, secondi in classifica, affronteranno allo stadio Bozzi i rossoneri alle ore 15 e la partita sarà visibile su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Ad ufficializzarlo è stata la Lega di Serie A con una nota.