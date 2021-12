PRIMAVERA, Rinviate le gare con SPAL e Napoli

A seguito della richiesta pervenuta da parte della Società ACF Fiorentina, in accordo con le Società S.P.A.L. e S.S. Calcio Napoli, si dispone il rinvio a data da destinarsi delle gare del Campionato Primavera 1 TIMVISION SPAL - FIORENTINA, valevole per la 13ª giornata di andata e FIORENTINA NAPOLI, valevole per la 14° giornata di andata, rispettivamente programmate per domenica 19 dicembre 2021 e mercoledì 22 dicembre 2021.

"ACF Fiorentina comunica che, essendo state riscontrate delle positività nel gruppo squadra Primavera a inizio settimana durante un controllo previsto dai protocolli vigenti, in accordo con quanto stabilito dalla ASL competente, ACF ha confermato la sospensione di tutte le attività sportive fino a mercoledì 23 dicembre. Pertanto tutti gli avvenimenti sportivi previsti in questo periodo per la squadra Primavera saranno rinviati secondo le indicazioni dell’ufficio competizioni della Lega".