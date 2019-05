PRIMAVERA, Finisce 1-1: Pierozzi condanna il Milan

Finisce 1-1 al Bozzi tra Fiorentina e Milan. Dopo un primo tempo conclusosi con i rossoneri avanti per una rete a zero, i viola riescono ad acciuffare il pareggio in extremis nel recupero del secondo tempo, quasi a partita finita. Il gol di Pierozzi di testa condanna il Milan alla retrocessione nel Campionato 2 Primavera mentre la Fiorentina affronterà il Torino alle Final Six il 6 giugno