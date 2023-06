INDISCREZIONI DI FV IND. FV, CENTRO SPORTIVO DA13 ANCORA VIOLA FINO A... Oggi sarebbe dovuto essere l'ultimo giorno della Fiorentina al centro sportivo Davide Astori. Ma, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, è stata concessa una proroga dal Comune fino al prossimo 31 agosto. Insomma stasera niente consegna delle chiavi e la... Oggi sarebbe dovuto essere l'ultimo giorno della Fiorentina al centro sportivo Davide Astori. Ma, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, è stata concessa una proroga dal Comune fino al prossimo 31 agosto. Insomma stasera niente consegna delle chiavi e la... NOTIZIE DI FV MERCATO, SI RIACCENDE L'ASSE FIRENZE-BOLOGNA: I NOMI L'asse Firenze-Bologna resta sempre tiepida sul mercato. Un po' per i calciatori che piacciono alla Fiorentina, con le trattative per Orsolini e Dominguez che proseguono anche se si parla della possibilità di puntare sull'esterno per poi lasciare il... L'asse Firenze-Bologna resta sempre tiepida sul mercato. Un po' per i calciatori che piacciono alla Fiorentina, con le trattative per Orsolini e Dominguez che proseguono anche se si parla della possibilità di puntare sull'esterno per poi lasciare il... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 01 luglio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi