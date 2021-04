AQUILANI, Passata settimana difficile, bella vittoria

Dopo la vittoria contro l'Ascoli, il tecnico della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha parlato ai media del club: "Abbiamo passato una settimana difficile perché abbiamo perso un amico, alcuni ragazzi vivevano con Guero. Abbiamo vinto per lui e faccio i complimenti ai ragazzi perché non era facile. Dispiace per i tre cartellini rossi sul 5-1, non aveva senso rovinare la partita. È un peccato che dobbiamo analizzare ma dal punto di vista di gioco e atteggiamento i ragazzi sono stati bravissimi. La Roma? Sono forti, i primi della classe. Li affronteremo al meglio".