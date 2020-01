ACF, I risultati nel weekend delle settore giovanile

Di seguito i risultati delle squadre Nazionali viola:

Gli Under 18 di mister Buso sono stati sconfitti 2-1 in casa dall'Atalanta (per i viola a segno Milani) mentre gli Under 17 hanno battuto 3-1 il Pisa grazie alla doppietta di Distefano e Quirini: gigliati a 21 punti in classifica. Gli Under 16 e 15 entrambi impegnati contro il Torino hanno raccolto una vittoria per i primi per 2-1 ed una sconfitta per 2-1 per gli Under 15.