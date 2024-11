SNERLE, Campionato di buon livello. Cosa amo dell'Italia...

Il campionato Femminile è arrivato al giro di boa, con la Fiorentina che sabato affronterà il Napoli. A tal proposito Emma Snerle, centrocampista danese, tira le somme dei suoi primi mesi in Viola: "Il campionato italiano è di buon livello, diverso da quello danese e inglese. Qui tante squadre provano a giocare a calcio senza puntare sui duelli fisici. E' un campionato con squadre meglio di quanto mi aspettassi, in cui si possono perdere tutte le partite. Io voglio aiutare la Fiorentina con gol e assist, devo continuare a dare il massimo. Il gioco che abbiamo mostrato nelle ultime partite è quello che ci chiede il mister. Stiamo crescendo come squadra".

Sull'Italia: "Mi piace la passione dei tifosi, il clima e ovviamente il cibo. A poco a poco sto diventando sempre più italiana, anche se sono qui da 4 mesi. Dopo pranzo adoro prendere il caffè, macchiato o espresso. Sto cercando di apprendere delle abitudini italiane perché mi piace molto stare qui".