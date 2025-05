Serie A Femminile, tre calciatrici viola nell'undici del weekend

vedi letture

Dopo il penultimo turno della seconda fase del campionato di Serie A Femminile, la Divisione Calcio Femminile della FIGC, in collaborazione con Opta, ha reso nota la formazione ideale del weekend appena trascorso. La Lazio è il club con il maggior numero di giocatrici presenti: quattro in totale – Mancuso in difesa, Le Bihan e Oliviero a centrocampo, e Piemonte in attacco. Subito dietro la Fiorentina, rappresentata da tre calciatrici (Finkerstrand in difesa, Boquete e Severini in mediana). Due le presenze per il Milan – con Mesjasz nel reparto arretrato e Ijeh nel tridente offensivo – e per il Como Women, che piazza Bou Salas in difesa e Nischler sulla trequarti.

Formazione ideale della penultima giornata:

Finkerstrand (Fiorentina); Mancuso (Lazio), Mesjasz (Milan), Bou Salas (Como Women); Le Bihan (Lazio), Severini (Fiorentina), Boquete (Fiorentina), Oliviero (Lazio); Nischler (Como Women); Ijeh (Milan), Piemonte (Lazio)

SERIE A FEMMINILE – 8ª GIORNATA

Poule Scudetto

Inter-Fiorentina 1-3

8' Santi (I), 34' e 57' Boquete (F), 42' Snerle (F)

Roma-Milan 3-3

5' Giacinti (R), 28' rig. Giugliano (R), 47' Kuhl (R), 54' Mesjasz (M), 59' e 90+3' Ijeh (M)

Riposo: Juventus

Classifica:

Juventus 55 (Campione d’Italia)

Inter 48 (qualificata alla Champions League)

Roma 42

Fiorentina 41

Milan 34*

* una partita in più

Poule Salvezza

Lazio-Sassuolo 5-0

48' e 56' Le Bihan, 53' Oliviero, 89' Martinovic, 90+5' Piemonte

Sampdoria-Como Women 1-2

3’ Llopis (S), 35’ Nischler (C), 80’ Nischler (C)

Riposo: Napoli Femminile

Classifica:

Lazio 41*

Como Women 35

Sassuolo 31

Napoli Femminile 14

Sampdoria 10 (retrocessa in Serie B)

* una partita in più