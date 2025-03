Roma-Fiorentina Femminile alle 15: le formazioni dello scontro Champions

La Fiorentina femminile alle 15 al "Tre Fontane" a Roma cerca l'aggancio alle giallorosse per l'ultimo posto utile nella prossima Champions League, riservato appunto alle prime tre in classifica (ora Juventus e Inter - che hanno lo scontro diretto - e Roma, quest'ultima distante appunto tre punti). Le ragazze di De La Fuente hanno riaperto i giochi con le vittorie contro Juventus e Inter e cercano continuità su un campo certo non facile. Ecco le formazioni:

Roma (4-3-3): Ceasar; Thøgersen, Linari, Minami. Di Guglielmo; Pandini, Giugliano, Kuhl; Pilgrim, Giacinti, Haavi. All. Spugna

A disp.: Merolla, Mazzocchi, Aigbogun, Corelli, Glionna, Shukurat, Pante, Cissoko, Ventriglia, Kim, Troelsgaard.

Fiorentina Femminile (4-2-3-1): Fiskerstrand, Faerge, Filangeri, Ballisager, Curmark, Severini, Snerle, Bredgaard, Boquete, Janogy, Bonfantini. All. De La Fuente

A disp. Durante, Zuluri, Della Peruta, Georgieva, Erzen, Pastrenge, Mailia, Cherubini, Arpegaro, Ciabini, Lombardi, Baccaro.