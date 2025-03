Primavera Femminile, il Viola Park ospiterà la Final Four. Ecco date e orari

vedi letture

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina annuncia che la fase finale del campionato Primavera Femminile si giocherà al Viola Park. Questa la nota del club:

Il Viola Park torna ad ospitare le Final Four del Campionato Primavera 1 Femminile, accogliendo come nella passata stagione le migliori formazioni del panorama giovanile nazionale.

Sarà lo stadio Davide Astori il teatro di scena di Semifinali e Finale, in cui si assegnerà il titolo 2024/25.

Le due Semifinali si giocheranno domenica 27 aprile alle ore 11.30 e 17.30 e la Finalissima è in programma martedì 29 Aprile alle ore 16.30.



Al momento solo la Juventus U19 è sicura di partecipare alla fase finale mentre è lotta aperta per gli altri tre slot. In classifica il Sassuolo segue a 40 punti, Inter in terza posizione con 37 e poi Fiorentina e Roma a 35. Parma e Milan (rispettivamente 31 e 28 punti) proveranno il colpaccio finale. Mancano tre giornate alla fine della stagione regolare e la Viola di Mister Melani ha l'obbligo di provarci. Non sarà semplice: questo weekend le gigliate sfidano in trasferta il Sassuolo e il turno successivo è in programma lo scontro diretto con la Roma.