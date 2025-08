Ufficiale Nuovo rinforzo per la Fiorentina Femminile: arriva Emilie Woldvik dal Rosengard

Nuovo acquisto per la Fiorentina Femminile: si tratta di Emilie Woldvik. Di seguito il comunicato:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice della Nazionale Norvegese Emilie Marie Aanes Woldvik. Classe 1999, Emilie è un difensore e arriva dal Rosengard. Cresciuta calcisticamente nel Klofta, è passata al Kvinner con cui ha debuttato nella massima serie norvegese nel 2017. Da quel giorno sono oltre 150 le presenze in maglia giallonera, con l'esordio in UEFA Women’s Champions League nel 2018 e un palmares con tre Titoli Norvegesi e due Coppe Nazionali. Nel 2025 la giocatrice si sposta in Svezia per poi passare in questa seduta di mercato alla Fiorentina, dove trova le connazionali Fiskerstrand e Johansen.

Emilie ha difeso i colori della sua Nazionale già dal 2014 nella Selezione U15, indossando poi la maglia rossoblu in tutte le selezioni di età. Nel 2020 ha debuttato in Nazionale Maggiore e nel 2025 è stata selezionata nella rosa per gli Europei giocati in Svizzera lo scorso mese. Tra le tante partite, la neoviola ha anche sfidato l'Italia nell'ultimo Quarto di Finale vinto poi dalle Azzurre. L’avventura di Emilie in Viola inizia oggi e proseguirà fino al Giugno 2027".